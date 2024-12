Dólar abre em forte alta, à espera da ata do Copom e dos juros nos EUA

A cotação do dólar à vista abriu em alta nesta segunda-feira (16). Por volta das 9h30, a moeda americana registrava elevação de 0,87%, a R$ 6,08%. A moeda americana segue a tendência da semana passada, quando avançou 0,43% em relação ao real, a R$ 6,03, na sexta-feira (13).

Com esse resultado, o dólar acumulou queda de 0,60% na última semana, mas altas de 0,57% no mês e de 24,36% no ano. A elevação de sexta-feira ocorreu mesmo depois de intervenção do Banco Central (BC) no mercado de câmbio.

Nesta semana, o mercado acompanha com atenção duas divulgações. Ambas podem mexer com o câmbio. A primeira delas é a da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, na manhã de terça-feira (17).