Direto de Washington, cascavelense fala sobre a guerra comercial

Washington – Um momento de indecisão, mas de muita efervescência e incerteza econômica, é o que relata o economista cascavelense Vander Piaia, sobre a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Em entrevista exclusiva ao jornal O Paraná, direto dos EUA, onde está em viagem, Piaia avalia que os impactos internos da disputa ainda são difíceis de mensurar, mas já começam a se fazer sentir no início do segundo mandato do presidente Donald Trump.

“Aqui nos Estados Unidos, o que a gente ouve muito é que o pais ao longo dos anos exportava empregos e importava itens, favorecendo o crescimento de nações como a China”, afirma Piaia. A retórica do presidente Donald Trump, em seu segundo mandato, tem girado em torno de reindustrialização, proteção de empregos americanos e redução do déficit comercial com Pequim — que fechou 2024 em US$ 295 bilhões, conforme dados oficiais. A nova política tarifária, que atingiu 245% sobre produtos chineses, já movimentou mais de 75 países em torno de novos acordos comerciais.

Segundo o especialista, houve a perspectiva de superávits, no entanto, ainda não foi possível verificar a fonte. “Nos primeiros meses essa nova política acrescentou superávits, mas ninguém sabe a fonte desses superávits ainda, se são os cortes, se são a diminuição do comércio com o exterior, a compra de menos importados, de qualquer maneira, ainda está muito polêmica essa posição, não está clara para ninguém. Existem críticos muito fortes dizendo que pode levar os Estados Unidos a uma inflação elevada, uma diminuição do crescimento”, explicou.

No entanto, segundo o economista, o que pode se observar nos Estados Unidos é que os efeitos práticos, até o momento, ainda não chegaram ao bolso do consumidor americano. “Não houve nenhum efeito prático ainda, no bolso do consumidor. Contudo, todo dia está acontecendo novas coisas, há sempre novas declarações”, observa Piaia.

Apesar da aparente calmaria nas prateleiras, o economista prevê um impacto inflacionário em breve. “As pessoas ainda não estão preocupadas com a inflação porque elas não perceberam ainda. Mas se espera que isso acabe refletindo, sim, nos preços, na medida em que novos estoques de importados acabem chegando às prateleiras”, explica, lembrando que o ciclo de importação é demorado e os estoques atuais ainda foram adquiridos antes das novas tarifas.