Copel orienta empresas de Cascavel a pouparem até 35% na conta de luz

Na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, empresários de Cascavel terão a oportunidade de participar de um importante evento organizado pela Copel. O seminário fornecerá orientações sobre como funciona o mercado livre de energia e explicará como os participantes podem economizar até 35% na conta de luz.

Intitulado “Mercado Livre de Energia: Perspectivas, Benefícios e Economia para Crescer”, o evento tem como objetivo esclarecer dúvidas dos empresários interessados em migrar para esse novo modelo de compra de energia. Assim, o seminário será realizado no Hotel Maestro Premium, localizado na Rua Mal. Cândido Rondon, 2102, das 8h30 às 11h.

“Este é um encontro que vai ajudar o setor produtivo a reduzir custos com energia”, afirma Rodolfo Lima, que liderará a equipe no evento. Ele é o diretor-geral da Copel Mercado Livre, uma subsidiária do grupo Copel que atua nessa modalidade.

Como Funciona o Mercado Livre de Energia

O mercado livre de energia é um ambiente em que vendedores e compradores podem negociar energia elétrica com liberdade para acordar preço, quantidade, período de fornecimento e condições de pagamento. Além disso, esse sistema se diferencia do mercado tradicional, conhecido como mercado cativo, onde a maioria dos clientes compra energia das distribuidoras.

Na prática, essa nova forma de aquisição pode resultar em economias significativas, com a possibilidade de reduzir os custos em até 35%. Portanto, em janeiro de 2024, uma mudança nas regras do setor elétrico autorizou todas as empresas pertencentes ao grupo A de consumo, que são atendidas em alta tensão, a participar do mercado livre de energia.

Ademais, essa mudança beneficiou especialmente pequenas e médias empresas, como panificadoras, farmácias, postos de gasolina, pequenas indústrias, estabelecimentos agrícolas e outros centros comerciais. Por fim, para verificar se sua empresa integra o grupo A, o consumidor pode consultar a informação diretamente na conta de luz.

Serviço

Seminário: Energia para Crescer

Local: Cascavel

Cascavel Data: 26/09/2024

26/09/2024 Horário: 8h30 às 11h

8h30 às 11h Endereço: Hotel Maestro Premium – Rua Mal. Cândido Rondon, 2102

