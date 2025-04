CNI prevê crescimento de 2,3% do PIB do Brasil em 2025, o menor em cinco anos

Brasil - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,3% em 2025, um índice que marca o menor avanço em cinco anos, segundo relatório do primeiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira. Essa revisão para baixo reflete a desaceleração econômica e a expectativa de um aumento na taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. No quarto trimestre de 2024, o PIB registrou um crescimento modesto de 0,2%, com a indústria apresentando uma leve alta de 0,3%. O consumo das famílias, por sua vez, sofreu uma queda de 1%, a primeira desde 2021, enquanto os investimentos tiveram um crescimento de apenas 0,4%, inferior ao observado em períodos anteriores.

A produção industrial se manteve estável em janeiro e teve um crescimento de apenas 0,1% em fevereiro. Para 2025, a CNI estima que a indústria como um todo crescerá 2%, com a indústria de transformação avançando 1,9%. No setor da construção civil, a expectativa é de uma desaceleração significativa, passando de 4,3% para 2,2%. Os serviços de utilidade pública também devem apresentar uma redução no crescimento, de 3,6% para 2,5%.