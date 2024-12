Visitação das Cataratas do Iguaçu bateu a marca de 1,8 milhão de visitantes

Foz do Iguaçu – Após o feriado do Natal, o Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, ultrapassou a marca de 1.833.398 visitantes, número total registrado em 2023. O número foi alcançado cinco dias antes do fim do ano, refletindo o aumento na busca por experiências de conexão com a natureza no Patrimônio Mundial Natural, que abriga uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. A administração da unidade projeta um crescimento ainda mais expressivo para 2025, com a expectativa de alcançar a marca de dois milhões de visitantes, assim o parque supera visitação de 2023 e 2024.

Para Mário Macedo, CEO da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão, este feito simboliza o impacto positivo do trabalho realizado ao longo do ano. “Superar a visitação de 2023 com dias de antecedência é motivo de celebração e reconhecimento. Portanto, essa conquista demonstra o papel fundamental do Parque Nacional do Iguaçu como um dos principais destinos de turismo sustentável do mundo. Estamos muito animados com as novas experiências e melhorias que preparamos para os próximos anos.”

Sul e Sudeste

Entre os visitantes de 2024, a maior parte é composta por brasileiros (58%), com destaque para o público das regiões Sudeste e Sul do país. Além disso, o parque recebeu visitantes de 187 nacionalidades diferentes, confirmando a relevância global. Os estrangeiros que mais visitaram o local vieram da Argentina, Estados Unidos, Paraguai, França e Alemanha.

Alta temporada