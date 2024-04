Viagens de ônibus interestadual tem aumento de 51% neste ano

Cascavel – Quando foi a sua última viagem de ônibus? Dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) de janeiro e fevereiro deste ano, meses de grande movimentação em razão das férias escolares e do Carnaval, o transporte de ônibus interestadual teve um incremento bastante considerável em comparação ao mesmo período de 2023. No Brasil, segundo a ANTT, 7.526.797 pessoas viajaram de ônibus, um aumento de 62,3% do mesmo período do ano passado, que haviam sido 4.636.131.



A mesma tendência de aumento é percebida em Cascavel, com acréscimo de 51%. Neste ano, 31.491 passageiros saíram da cidade, enquanto nos dois primeiros meses do ano passado foram 20.832. Já no Paraná, o índice é de 45%, passando de 423.998 no ano passado para 615.573 neste ano. Isso pode ser explicado porque a viagem de ônibus acabou se tornando mais econômica, se comparado aos outros meios de transporte, entre eles, o avião.



Em Cascavel, segundo dados da Transitar, responsável pela administração da Rodoviária Municipal, são 24 empresas que atuam no transporte tanto intermunicipal, quanto o interestadual e a movimentação também é intensa. Além disso, o horário do embarque é outro ponto alto na economia, visto que as viagens interestaduais durante o dia costumam ser, em média, 10% mais em conta, do que as viagens durante o período noturno.

Reforma



De acordo com a presidente da Transitar, Simoni Soares, depois de pronta a reforma da Rodoviária também trará mais conforto aos passageiros, contribuindo para o incremento da movimentação no terminal. A obra iniciou em março deste ano e, para execução dos trabalhos, o estacionamento da parte externa está fechado. Já na parte interna, primeiramente, as obras estão concentradas no piso superior, local que abrigava a sede da Transitar, desocupada ainda em 2021. Nesta etapa, estão sendo realizados os serviços de demolição, escavações, construções e pavimentação.



O prazo da reforma é de pelo menos 18 meses e está sendo executada pela Construtora Longo, pelo valor de R$ 19,4 milhões, repassado pela Secid (Secretaria Estadual das Cidades) por meio de transferência voluntária, quando não há necessidade de o município devolver o valor ao Tesouro do Estado.

“Tudo novo”



Pelo projeto a rodoviária irá manter o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada, inclusive o telhado que será substituído. A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima das lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços. A atual estrutura tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses, cerca de 2 milhões de passageiros por ano.



O espaço terá sala de embarque e uma ampla praça de alimentação, para que o local possa a voltar a ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali. A área total é de 15.042,66 metros quadrados e contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, sanitários, instalação de catracas, elevadores, escadas rolantes, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e lógico e estacionamentos.



O Terminal Rodoviário Dra. Helenise Pereira Tolentino foi inaugurado em 1987 e desde a sua inauguração nunca passou por uma reforma considerável e era um pedido bastante antigo da comunidade, já que não acompanha mais a demanda e o crescimento da cidade e da região.

Reajuste nas passagens



A partir de 1º de maio, a tarifa do transporte intermunicipal no Estado do Paraná terá redução, conforme deliberação do Conselho Diretor da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná). Para o transporte rodoviário de longa distância, a queda será de 2,06%, enquanto para o transporte metropolitano do interior, será de 1,81%.



Os índices foram obtidos com base em metodologia elaborada pela Agepar, aprovada pelo Conselho Diretor da Agência e aplicada para cálculo do reajuste anual dos serviços desde 2023. A redução nos valores das tarifas se deve, principalmente, à queda no preço do Diesel e do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), dois dos elementos levados em consideração no cálculo.



Para maior conforto e segurança, a Agepar recomenda que os passageiros utilizem sempre o transporte regular para as viagens intermunicipais, pois estes passam por fiscalização de maneira frequente, o que garante condições mais adequadas para o bem-estar dos viajantes, além de regularidade na prestação do serviço.