VEJA: Enchente supera a de 1941 e se torna a maior da história

Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história. A cheia de 1941, que por muitas décadas foi a referência de maior desastre natural de Porto Alegre, não mais encabeça o ranking. Foram necessários 83 anos, mas a capital dos gaúchos tem uma nova enchente para chamar de maior de todas.

O nível do Guaíba atingiu 4,77cm às 21h da sexta-feira, 3 de maio de 2024, conforme a Rede Hidrometeorológica Nacional. A cota superou os 4,76cm registrados na histórica enchente de abril e maio de 1941.

🔴 URGENTE | Guaíba está na Avenida Farrapos. Uma das principais artérias de trânsito de Porto Alegre, a Farrapos é um lago na altura da São Pedro e por muitas quadras. Quarto Distrito está debaixo d’água. 📷 @metsul pic.twitter.com/Vx744XGqgZ — MetSul Meteorologia (@metsul) May 4, 2024

Com isso, o ranking das três maiores cheias do Guaíba deste o começo das medições há um século e meio tem agora em primeiro lugar a atual (ainda sem pico), a cheia de 1941 (4,76 metros) e, em terceiro lugar, a cheia de 1873 (3,50 metros). A cidade está convulsionada nas regiões próximas do Guaíba. As águas tomaram conta das áreas baixas do Centro Histórico de Porto Alegre, atingindo prédios icônicos ou de importância para a cidade como a Rodoviária, Mercado Público, Prefeitura, Casa de Cultura Mário Quintana, Margs, Memorial do Rio Grande do Sul, sede do Banrisul, jornal Correio do Povo, e outros. O Guaíba alcançou a Rua dos Andradas, a famosa Rua da Praia, na Praça da Alfândega.