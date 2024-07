Vazão das Cataratas ultrapassou os 6 milhões de m³/s

As Cataratas do Iguaçu, localizadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, iniciaram a semana com vazão acima da média. No sábado (13), o volume d’água chegou à marca de 6 milhões e 530 mil litros por segundo, quatro vezes acima da vazão média, de 1 milhão e 500 mil. Na noite de domingo (14), o Rio Iguaçu atingiu o pico de 9 milhões de metros cúbicos, cinco vezes maior que o normal, volume que deve se manter nos próximos dias, conforme projeção dos especialistas. Nas primeiras da manhã de ontem (15), a vazão medida pela Copel foi de 7.050 m³/s.

A passarela das Cataratas do Iguaçu e todos os passeios no lado brasileiro continuam operando normalmente. A equipe técnica da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão da visitação no Parque Nacional do Iguaçu, em colaboração com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), está monitorando e avaliando em tempo real a situação do rio Iguaçu..

Já no lago argentino, no Parque Nacional Iguazú, o mirante da Garganta do Diabo, que deveria ter sido reaberto ao público no sábado (13), permanece fechado, com previsão de liberação na quarta (17) ou na quinta-feira (18), de acordo com a oscilação das condições do rio.

A cheia no Rio Iguaçu foi provocada pelas chuvas que atingiram o Paraná e Santa Catarina entre quinta (11) e a madrugada de domingo, elevando o nível dos afluentes e obrigando as usinas hidrelétricas a abrirem as comportas de seus vertedouros.

Programação de Férias

O Parque Nacional do Iguaçu está com atendimento ampliado nas férias de julho, abrindo uma hora mais cedo, das 8h às 16h, até o dia 28 de julho. A programação do mês inclui música ao vivo e atividades recreativas para quem visitar a unidade de conservação. Ingressos para a visita e experiências exclusivas estão disponíveis para compra no site oficial (cataratasdoiguacu.com.br)

Crédito das imagens: Urbia Cataratas