Unioeste prestará homenagem às vítimas do voo 2283

Entre as 62 vítimas do voo 2283 da VoePass, que decolou de Cascavel às 11h58 de sexta-feira, com destino a Guarulhos e caiu por volta das 13h20 na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, constavam professores e alunos da Unioeste.

Em homenagem às vítimas, a instituição fará uma cerimônia a partir das 16h30. Veja abaixo a nota emitida pela Unioeste.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) informa que hoje (12/08), às 16h30, será realizada uma cerimônia de homenagem aos professores, médicos e ex-alunos vítimas do acidente aéreo 2283, no espaço ecumênico do Campus de Cascavel.

Na aeronave estavam 58 passageiros e quatro tripulantes. As causas que levaram a queda do avião estão sendo investigadas.