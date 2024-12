Três carros se envolvem em colisão e mulher fica ferida no Bairro Brasília, em Cascavel

Um grave acidente de trânsito movimentou as equipes de socorro na manhã desta segunda-feira (30), no Bairro Brasília, em Cascavel. A colisão, que envolveu três veículos, ocorreu na Rua Agostinho dos Santos, nas proximidades da Rua São Gabriel.

De acordo com informações colhidas no local, uma jovem de 20 anos conduzia um Palio quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu em cheio um Ford Ka que estava estacionado na via. Com a força do impacto, o Palio foi projetado contra outro veículo do mesmo modelo, que estava parado um pouco à frente.

Além disso, a violência da colisão fez com que o Palio da jovem capotasse e parasse de lado no meio da rua. A condutora ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo por equipes do Corpo de Bombeiros.