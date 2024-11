A Assembleia Legislativa do Paraná conquistou o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que mede o nível de transparência das informações dos órgãos públicos. O Selo conquistado pelo Poder Legislativo é o patamar máximo de avaliação em transparência pública. No levantamento deste ano do programa, a Alep alcançou o índice de 95,32%. Com o índice superior a 95%, o Poder Legislativo foi o único do Brasil a atingir o Selo Diamante na esfera estadual.

Estou pronto

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente eleito da Assembleia Legislativa, disse que está pronto para disputar o cargo de governador do Estado. “Tivemos um processo eleitoral de muito aprendizado. Saímos fortalecidos e vamos administrar as duas maiores cidades do estado. Mesmo com a vitória na maioria dos municípios, é muito importante esse aprendizado. Temos grandes nomes do PSD, como Darci Piana e Rafael Greca. Eu também tenho dito que se for escolhido pelo partido estarei pronto para disputar o cargo de governador, mas temos muita coisa e muitos desafios para 2025”, disse na entrevista ao Jornal da Manhã Paraná, da Rádio Jovem Pan Curitiba.

Diálogo

Curi também destacou a importância de conversar com a população, citando as redes sociais. E disse que tem como característica o diálogo com todos. “Temos nossas pautas e posicionamentos, mas quando se disputa um grande cargo é preciso dialogar com todos. Entendo que precisamos respeitar todos. Quem quer administrar o estado ou município, precisa estar aberto a esse diálogo”.