Transitar: Veículos de monitoramento e segurança vão identificar incêndios e criminosos

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Transitar, está intensificando o combate aos incêndios criminosos na cidade. A frota de cinco veículos equipados com 50 câmeras de alta precisão está sendo utilizada para monitorar áreas de risco e identificar possíveis focos de incêndio.

Portanto, a iniciativa surge em resposta ao aumento de casos de incêndios criminosos em todo o Brasil, incluindo Cascavel. “Estamos tendo focos de incêndio no Brasil inteiro, no Paraná não é diferente, e a nossa região que é grande produtora agrícola, já teve bastante casos e o pior, grande parte desses incêndios são criminosos”, afirma o prefeito Leonaldo Paranhos.

Os veículos de monitoramento irão percorrer bairros e distritos, com foco especial em áreas com maior incidência de vegetação seca, que se tornam altamente vulneráveis ao fogo durante períodos de estiagem. As câmeras de alta precisão permitirão identificar pessoas, objetos e qualquer atividade suspeita que possa indicar a ocorrência de um incêndio.

“É como se tivéssemos um cercamento digital móvel, monitorando a cidade 24 horas por dia”, explica o prefeito. “Se algum de nossos servidores identificar uma situação de risco, as forças de segurança serão acionadas imediatamente, garantindo uma resposta rápida e eficaz”, declarou.

Segurança



Os veículos da Transitar estão interligados com as demais forças de segurança do município, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Essa integração permite uma troca de informações em tempo real, agilizando o atendimento às ocorrências e aumentando a eficácia das ações de combate ao fogo.

Além do monitorar o EstaR, a tecnologia de ponta nos veículos se tornaram uma grande aliada da segurança pública em Cascavel.

Fonte: Secom