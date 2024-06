Transitar alerta para novos bloqueios de reforma da Carlos Gomes

Ao longo do dia, equipes da Transitar estarão na região para orientar e monitorar o trânsito, mas a orientação aos motoristas é de redobrar a atenção, reduzir a velocidade em trechos com máquinas e trabalhadores em atividade e buscar vias alternativas.

As obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes seguem e novas interdições na Avenida Barão de Cerro Azul, e na própria Carlos Gomes, serão realizadas nesta quinta-feira (27) para trabalhos de pavimentação e também de concretagem de ponto de ônibus. Os bloqueios terão início a partir das 8h e a previsão é que as vias sejam liberadas ainda hoje, por volta das 18h.

A obra

A obra começou em setembro do ano passado e a previsão inicial é que a obra leve 15 meses para terminar, prazo que se encerra em dezembro deste ano. Todo o trecho engloba o total de 56 quadras, sendo que a base do asfalto está sendo refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver em todo o trecho em que a obra passa.

O valor inicial do investimento é de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano), mas do início até agora, cinco aditivos foram feitos e que, segundo a Sesop, foram necessários para a adaptação do projeto.

A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul. A nova Avenida Carlos Gomes formará um binário com a Rua Alexandre de Gusmão que fará a ligação com o novo viaduto sobre a BR-277, que também faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel.