Tradicional Festa do Costelão acontece nesta quinta-feira (1º) no Seminário São José

Cascavel - Sal grosso, lenha em brasa e mais de mil corações voluntários. Esse é o tempero que faz de Cascavel a cidade do maior costelão fogo de chão do Brasil. Em 2025, o tradicional evento promovido pelo Seminário São José chega à sua 28ª edição, consolidando-se como uma das celebrações mais esperadas do Dia do Trabalhador na região.

Mas a história vai além do churrasco: desde 1º de maio de 1966, o seminário celebra o Dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, com fé, união e partilha. Já são quase seis décadas honrando a data com devoção e espírito comunitário.

UM EVENTO QUE MOVIMENTA A CIDADE

Os preparativos começaram cedo. De acordo com Roberto Panizio, voluntário e membro da organização, o planejamento teve início ainda em outubro de 2024.

“Tudo precisa ser pensado com antecedência: buscar apoiadores, organizar os custos, alinhar com os voluntários e cumprir todas as exigências legais. A intenção é garantir um 1º de maio leve, alegre e cheio de bons encontros entre família e amigos”, destaca.

O reitor do seminário, padre Jean Zanelatto, reforça os três grandes pilares do evento: “Celebrar São José, fortalecer os laços comunitários e arrecadar recursos para manter o seminário, que enfrenta despesas constantes com manutenção, acolhimento e formação dos seminaristas.”

O MAIOR CHURRASCO DO BRASIL

Os preparativos do costelão começam na véspera, na quarta-feira (30). As costelas são temperadas com sal grosso e armazenadas em caminhões refrigerados. Na madrugada de quinta-feira (1º), por volta das 04h, começa o tradicional fogo de chão, que cozinha lentamente as carnes até o ponto ideal, por volta das 11h15.

A partir das 11h30, inicia-se o sistema drive thru, para que os participantes retirem seus kits com conforto e agilidade.