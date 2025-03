Testes da F-1 encerram com Russel em primeiro

TRANSPARANÁ Começa hoje, em Guaíra, o maior rali de regularidade do mundo

Junto com o mês de março, em Guaíra, na região Oeste do Paraná, a 31ª edição do Transparaná, o maior rali de regularidade do mundo. A competição vai até o dia 8, com a chegada em Guaratuba, no litoral paranaense. Mais de 300 veículos cruzarão o Estado em trilhas e estradas de terra. Serão pelo […]