Território Verde: Prefeitura suspende a licitação do ‘novo’ Lago Municipal

Cascavel – Marcada para ocorrer no dia 14 de outubro, a licitação para a estruturação do “Território Verde” – que contempla a revitalização do Lago Municipal de Cascavel foi suspensa pela Prefeitura de Cascavel. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (8) relatando que a suspensão ocorreu em virtude de uma impugnação apresentada durante o certame. O processo foi reencaminhado ao IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) que fará a avaliação.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Aílton Lima, o projeto contempla uma total transformação do Lago Municipal, um dos principais cartões postais da cidade e que trará vários benefícios para a área ambiental, em especial em torno do lago e como houve um apontamento, eles acharam melhor fazer uma análise com muito critério por parte da equipe técnica, já que houve um pedido administrativo, com a inclusão de alguns documentos, apontando a necessidade de ajustes no edital.

“A equipe entendeu que eram relevantes esses apontamentos e, por esta razão, suspendeu o processo licitatório, para que esses ajustes possam ser feitos e em poucos dias nós vamos republicar esse edital já com os ajustes realizados”, explicou Lima. Segundo ele, depois de republicado será dado um novo prazo legal de 25 dias pelo menos, para que haja ampla publicidade com intuito de que as empresas interessadas possam ter acesso a essa documentação.

Segundo Lima, os ajustes apontados são relacionados à qualificação técnica que é um item importante do edital.

Planejamento

As obras foram planejadas em parceria com a empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados, de Curitiba, pelo valor de R$ 423 mil, ainda em 2020. A ideia é que a licitação seja relançada o quanto antes já que é uma obra que trará a requalificação do Lago Municipal e todo seu entorno.