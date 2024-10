Teatro de Bonecos chega em Cascavel com espetáculo especial de Dia das Crianças

Neste domingo, dia 13 de outubro, o público de Cascavel poderá embarcar em uma jornada épica e cheia de aventuras com a apresentação do espetáculo “A Última Aventura de Gilgamesh”. Em uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Cascavel e o Sesi, o evento, pensado especialmente para celebrar o Dia das Crianças, será realizado no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 16h. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados online.

O espetáculo, encenado pela Essaé Cia de Joinville, promete trazer uma versão bem-humorada e cativante da saga do lendário herói da antiguidade, Gilgamesh. Conhecido como o protagonista da obra literária mais antiga da humanidade, escrita há cerca de 5000 anos, o mito de Gilgamesh é revisitado nesta montagem em que o herói enfrenta uma série de desafios em sua busca pela imortalidade.

Apesar de sua importância histórica, a saga de Gilgamesh ainda é pouco conhecida pelo grande público. No entanto, a Essaé Cia consegue, com maestria, transformar essa jornada milenar em uma experiência lúdica e acessível para todas as idades. O espetáculo, com duração de 60 minutos e classificação livre, é uma oportunidade única para que as crianças e suas famílias conheçam uma das histórias mais antigas do mundo de uma forma divertida e criativa.

Com elementos que envolvem diversas linguagens cênicas e manipulação de bonecos, a peça leva o espectador a refletir sobre temas como amizade, coragem e o desejo humano de deixar um legado. “A Última Aventura de Gilgamesh” promete ser um programa imperdível não só para os pequenos, mas para toda a família, proporcionando momentos de risos e reflexão.