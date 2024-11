Simpósio de Ética Pública está com inscrições abertas

A Itaipu Binacional e a Comissão de Ética Pública (CEP) da presidência da República promovem no dia 6 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR), o 2º Simpósio sobre Ética Pública. O evento é gratuito, aberto a todos os interessados e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no endereço: https://bit.ly/4fnXVIF.

Programação

A programação conta com painéis sobre ética e suas interações com o Estado Democrático de Direito, justiça social, administração pública e democracia. “Será um grande encontro de notáveis autoridades do direito. Estaremos reafirmando nossa missão de fortalecimento em produção cultural e científica voltada para os interesses da nação brasileira”. A afirmação é do diretor Jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Ferreira Delazari.

Papel ético dos agentes públicos

O presidente da CEP, Manoel Caetano Ferreira Filho, disse que o simpósio é uma oportunidade de ampliar o alcance dos valores éticos no serviço público. Ademais, disse também que é chance de consolidar uma cultura de integridade e transparência. “É fundamental que eventos como este promovam a reflexão e o diálogo sobre o papel ético dos agentes públicos. Além disso, fortalece nossa democracia e contribui para a construção de um serviço público pautado pela transparência e pelo compromisso com o interesse coletivo,” destacou.