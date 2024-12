Show musical encerra as festividades

Cascavel – O Natal dos Pioneiros, aberto oficialmente no dia 14 de novembro com shows da cantora Vicka e da Família Lima, chega ao fim neste domingo (22) com as apresentações de Flávio Aquino e da dupla Everton e Alex. Durante mais de 30 dias, apresentações culturais com temas natalinos encantaram o público.

O secretário de Cultura, Ricardo Bulgarelli, destacou que o período natalino foi belíssimo em todos os aspectos. “Acertamos muito nas inovações propostas na própria decoração natalina, no tamanho disso, com os novos elementos. Saímos do óbvio quando inserimos essa linguagem dos bambus, que é autossustentável”, afirmou o secretário.

Três capivaras gigantes com símbolos natalinos chamaram a atenção da população de Cascavel e de moradores de cidades vizinhas que visitaram os espaços decorados. Representando um dos símbolos de Cascavel, as capivaras se tornaram pontos para fotos de quem visita a decoração.

O Papai Noel, que chegou em grande estilo à cidade no dia 14 de novembro, vai se despedir da população no dia 23, quando deixará sua casa montada em frente à Catedral, por onde passaram milhares de pessoas.

Agenda

21/12 – 19h30 – Palco Arena