Sesop confirma licitações da “Souza Naves Sul” e retomada do Lago Azul

A Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) de Cascavel anunciou nesta terça-feira (16) a abertura de duas licitações importantes na área de mobilidade urbana da cidade, o alargamento da Rua Souza Naves Sul – conhecido como o Trevo da Petrocon – e de asfaltamento das duas principais vias do Bairro Lago Azul – obra que iniciou em 2020, mas que parou por diversas vezes até o Município romper o contrato com a empresa que venceu a licitação.

O secretário municipal de Obras, Sandro Camilo Rocha Rancy, disse que desde 2017 eles trabalham em projetos que visam melhorar a mobilidade urbana em toda a cidade, mas que não apenas isso, também planejada a melhoria da drenagem principalmente de grandes intervenções. “Temos o exemplo do Rio Grande do Sul que demonstrou que a drenagem é de suma importância”, lembrou Rancy.

Sobre o alargamento da Souza Naves Sul, ele disse que este é um problema bem pontual que se agrava nos dias de chuva, já que a água passa por cima da ponte impedindo o trânsito dos veículos e trazendo uma série de transtornos aos moradores. Neste ponto será feito o alargamento da via e a requalificação, que é o levantamento da altura, para que com a nova obra de drenagem, a água passe debaixo do asfalto.

“É uma obra complexa já que teremos que elevar a altura da rua para que tenha espaço suficiente para a água passar debaixo e escoar com segurança”, salientou. A ideia é que as melhorias sejam realizadas sem que o trecho fique fechado, mas, além disso, eles devem buscar outras alternativas junto à PRF (Polícia Rodoviária Federal) e ao DNIT, para usar a trincheira da Rua do Cowboy como uma alternativa.

A licitação está marcada para o dia 23 de agosto, às 14h, com valor máximo de R$ 6,7 milhões para a execução que deve demorar cerca de oito meses para ser concluída. O valor será de parte dos US$ 27,5 milhões vindos do Fonplata (Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata) deve ser direcionado à obra.

Lago Azul

Rancy também anunciou a data da licitação para terminar a tão esperada obra de asfalto das ruas do bairro Lago Azul. A licitação será realizada na próxima quarta-feira, dia 24 de julho, com valor máximo de R$ 4,4 milhões. A previsão é que a obra inicie ainda em agosto e que leve seis meses para ser concluída – do asfaltamento das ruas Lagoa de Freitas e da Pinguela. As chuvas dos últimos dias acabaram demonstrando ainda mais o problema das vias que há anos aguardam a conclusão.

O secretário lembrou que o Lago Azul era um loteamento antigo e na época não foi exigida a infraestrutura e há pouco tempo acabou sendo incorporado de área rural para urbana. “Em toda cidade temos cerca de 10 milhões de metros quadrados e 98% disto está asfaltado em uma grande malha viária. Os 2% que faltam, cerca de 1,7% deles é do Lago Azul e que nesta licitação vai contemplar as duas principais vias”, disse.

Além disso, Rancy lembrou o resto de asfalto que foi fresado na obra da nova Avenida Carlos Gomes está sendo destinado ao Lago Azul, para as outras ruas, com objetivo de melhorar a trafegabilidade. “É uma obra que poderia estar pronta, mas que pedimos paciência aos moradores porque estamos fazendo a nossa parte, buscando recursos e novos investimentos para todas as ruas”, salientou. A expectativa é que a obra já inicie na segunda quinzena de agosto.

Projeto

Depois de pronta, a Souza Naves Sul vai se ligar à Rua Elio Willy Fauth, que se transformará em um binário. O alargamento seguirá até a Rua General Emílio Lúcio Esteves. No dia 27 de junho, o Município já havia anunciado que irá desapropriar a área para revitalização e o alargamento da via. Além do alargamento, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Quati está relacionada com o projeto.