Serviço de inspeção do Município já registrou 100 estabelecimentos

Você sabia que Cascavel possui um Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIM/POA)? E que este serviço é responsável pelo registro e fiscalização das empresas que produzem matéria-prima, manipulam, beneficiam, transformam, industrializam, preparam, acondicionam, embalam produtos de origem animal como carne, leite, pescado, ovos e mel e que fazem a comercialização municipal?

Este serviço tem por objetivo promover a manutenção e a preservação da qualidade higiênico-sanitária e tecnológica na obtenção, elaboração, manipulação, envase, transporte e conservação dos produtos de origem animal.

A inspeção é feita pelo Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura. “A partir do Serviço de Inspeção, os estabelecimentos podem receber também o SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte) e o SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) que permitem a comercialização dos produtos elaborados para todo o Estado do Paraná e para o Brasil, respectivamente. Hoje existem oito estabelecimentos registrados com SISBI e seis com SUSAF. No total, o SIM/POA tem 100 estabelecimentos registrados”, explicou João Carlos Koehler, médico veterinário e coordenador do Serviço de Inspeção de Cascavel.

E esta qualidade no serviço de inspeção foi um dos quesitos que garantiram à produtora de queijo Márcia Ludwig, do Distrito de Sede Alvorada, a premiação no 3º concurso mundial de queijos realizado nos dias 11 a 14 de abril de 2024 em São Paulo e teve a participação de 1900 produtos e 13 países participantes.

Deste total, 598 queijos e produtos lácteos foram premiados, e destes dois são da produtora Márcia Ludwig.

A produtora cascavelense recebeu a medalha Superouro no Queijo Colonial e Medalha de Prata no Queijo Granatoo.

A queijaria possui registro no Serviço de Inspeção de Cascavel e está com processo encaminhado para fazer parte do SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná).

Áreas de atuação do SIM/POA

O Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal atua em diversas áreas, entre elas a Normatização e regulamentação da inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos de origem animal.

Normatização e regulamentação na construção, reforma e reaparelhamento de estabelecimentos de produtos de origem animal, Fiscalização e inspeção dos estabelecimentos registrados sob a chancela do SIM/POA em: Matadouros de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, coelhos, e em estabelecimentos de produtos cárneos, de leite e derivados, de peixes e produtos da pesca, de ovos e derivados, de produtos apícolas. Sem contar os serviços de Orientação técnica aos interessados em obter registro no SIM/POA.

Serviços:

Vistorias prévias em terrenos, estabelecimentos pré-existentes e em construção. Análise e aprovação de projetos industriais. Registro de estabelecimentos de produtos de origem animal. Registro de produtos de origem animal. Inspeção higiênico-sanitária dos estabelecimentos e produtos de origem animal. Interdição, suspensão, apreensão, e destruição de produtos impróprios para o consumo visando a proteção da saúde pública. Coleta de amostras de produtos de origem animal e água para análise laboratorial. Levantamento de dados estatísticos, nosográficos, produção e comercialização de produtos; Atividades de combate à comercialização de produtos não inspecionados.

