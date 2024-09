Selo Clima Paraná tem aumento de 39% nas inscrições e fecha com 184 concorrentes

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) recebeu 184 inscrições para a edição 2024 do Selo Clima Paraná, um aumento de 39% em relação ao ano passado, que contou com 132 participações. A condecoração, com validade de 12 meses, é uma forma de reconhecer e valorizar as boas práticas das organizações paranaenses, sejam elas públicas ou privadas, que decidem voluntariamente medir e reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) com objetivo de combater as mudanças climáticas. A cerimônia de premiação ocorre em dezembro.

Entre os concorrentes estão 168 empresas privadas de todas as regiões do Estado, quatro órgãos públicos e 12 municípios. A novidade neste ano é justamente a inclusão da categoria Selo Clima Paraná-Cidades, voltada exclusivamente para os municípios que se destacam na promoção de iniciativas sustentáveis com base em um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

Coordenadora de Ação Climática e Relações Internacionais da Sedest, Walquíria Biscaia explica que a ampliação do número de inscritos reforça o interesse de entidades, empresas e prefeituras em torno do tema, especialmente em um momento de implicações das mudanças climáticas em todo o mundo.

“Esse reconhecimento é resultado de todo o esforço e seriedade que o Governo do Estado tem com o tema. As organizações também estão reconhecendo a representatividade e a valorização que a obtenção do Selo promove, o que tem atraído cada vez mais participações”, afirma Walquíria. “Lançamos neste ano o Selo Clima Cidades e fomos surpreendidos com o número significativo de inscrições. É só o começo, esperamos que, a cada ano, mais municípios se integrem à premiação”.

Lançado em 2015, o Selo já foi entregue para 495 organizações. Entre as ações levadas em consideração para o recebimento da certificação estão, por exemplo, a utilização de fontes renováveis de energia e medidas compensatórias para a redução de gases de efeito estufa; no eixo social, a implementação de programas de bolsa de estudos; e para o eixo de governança, implantação de programas internos para o desenvolvimento de novas tecnologias e de compliance.

Mais informações podem ser acessadas diretamente no site oficial do Selo Clima Paraná.

Fonte: AEN