Selo Clima 2024: Com nova categoria para municípios, Estado abre inscrição

Curitiba – O Governo do Estado, por meio da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável), abriu sexta-feira (14) as inscrições para a edição 2024 do Selo Clima Paraná, condecoração que reconhece empresas e entidades que atuam alinhadas com a preservação dos recursos naturais.

A novidade deste ano é a inclusão da categoria Selo Clima Paraná-Cidades, voltada exclusivamente para os municípios que se destacam na promoção de iniciativas sustentáveis com base em um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência – ESG. O Selo, lançado em 2015, é uma forma de reconhecer e valorizar as boas práticas das organizações paranaenses, sejam elas públicas ou privadas, que decidem voluntariamente medir, divulgar e reduzir a pegada de carbono com fins de combater as mudanças climáticas.

Em 2023, 132 organizações distribuídas em 78 municípios do Estado foram contempladas, entre indústrias, agroindústrias, cooperativas e até um microempreendedor Individual. “O Selo Clima é uma iniciativa que trabalha com a redução dos gases do efeito estufa e, neste ano, os municípios também vão poder reconhecer seus inventários e ações de governança corporativa”, destacou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto.

Energia renovável

Para o eixo ambiental, entre as ações que as ações levadas em consideração para o recebimento da certificação estão, por exemplo, a utilização de fontes renováveis de energia e medidas compensatórias para a redução de gases de efeito estufa; implementação de programa de bolsa de estudos e contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade, no eixo social; e implantar programas internos para o desenvolvimento de novas tecnologias e de compliance, para o eixo de governança.

A nota recebida é composta pelas análises das ações relatadas e comprovadas. As iniciativas são avaliadas a partir do grau de complexidade e ponderadas pelo tamanho da organização, ou seja, pequeno, médio ou grande porte. A metodologia completa pode ser consultada no site da Sedest. As organizações são contempladas com as categorias A, B, C e D, conforme a nota obtida.

COMO SE INSCREVER

Os interessados podem se inscrever pela internet (sedest.pr.gov.br/Pagina/Selo-Clima-Parana-1). O prazo vai até 14 de agosto. A participação é voluntária e gratuita e inclui organizações privadas ou públicas que tenham interesse em ter suas ações de sustentabilidade verificadas e reconhecidas. As organizações privadas participantes devem escolher para concorrência entre as duas modalidades: Mercado Interno e Mercado Externo.

Ao final, os participantes serão categorizados conforme a pontuação obtida por meio das boas práticas submetidas para avaliação, conforme previsto no Termo de Referência. Os selecionados passam a contar com um certificado fornecido pela Comissão de Certificação do Selo Clima Paraná, com validade de 12 meses.

Já para a modalidade Selo Clima Paraná-Cidades, as inscrições são realizadas por meio do preenchimento de questionários dedicados à certificação. Os questionários são encaminhados às prefeituras conforme solicitação para adesão, que pode ser realizada pelo e-mail: [email protected]. Em caso de dúvidas, é preciso entrar em contato pelos telefones: (41) 3304-7787, (41) 2117-1423, (41) 2117-1429.

Após a conclusão do processo, as prefeituras participantes irão receber o certificado de participação na Edição do Selo Clima Paraná-Cidades, fornecido pela Comissão de Certificação do Selo Clima Paraná, com validade de 12 meses.