Rota de ônibus será alterada no dia do Desfile de 7 de Setembro

No próximo sábado, algumas linhas de ônibus terão suas rotas alteradas devido ao Desfile de 7 de Setembro. De acordo com a Transitar, essas mudanças ocorrerão ao longo de todo o dia.

No sentido Leste/Oeste, os veículos circularão pela Avenida Brasil, acessarão a Rua Antônio Alves Massaneiro, depois seguirão pela Rua Paraná até entrarem na Rua Pio XII, retornando então à Avenida Brasil.

No sentido Oeste/Leste, os ônibus sairão do Terminal Oeste pela Avenida Brasil, acessarão a Rua Pio XII, seguirão pela Rua Rio de Janeiro, depois trafegarão pela Rua Barão do Cerro Azul e pela Rua Erechim até chegarem à Rua Riachuelo, que será utilizada como rota para retornar à Avenida Brasil e continuar em direção ao Terminal Leste.

Este mesmo desvio de rota será adotado para as linhas Nordeste/Oeste e Leste/Sudoeste.

Linha 360 – Sul/Estação Central:

Para a linha 360 – Sul/Estação Central, que atende a região sul da cidade, a alteração será a seguinte:

Sentido Centro/Terminal Sul

O início da linha será na Rua São Paulo, em frente ao INSS. A partir desse ponto, os ônibus seguirão até a Rua Souza Naves, acessarão a Rua Rio de Janeiro e, em seguida, entrarão na Avenida Carlos Gomes em direção ao Terminal Sul.

Sentido Terminal/Centro

Os ônibus sairão do terminal pela Rua Rio da Paz, depois seguem pela Avenida Carlos Gomes, na sequência pela Rua Barão do Cerro Azul e, posteriormente, acessarão a Rua São Paulo. No sábado, o ponto final da linha será em frente ao INSS.