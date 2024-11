Rodoviária deve receber 25% a mais de passageiros durante feriadão prolongado

O feriadão prolongado desta semana que vai unir o aniversário de Cascavel na quinta-feira (14) e a Proclamação da República na sexta-feira (15) abrirá a possibilidade de muitas pessoas emendarem um final de semana prolongado e aproveitarem para viajar.

Segundo a administração da Rodoviária de Cascavel, somente para este feriado prolongado devem passar pelo local mais de 32 mil passageiros entre quarta-feira (13) e domingo (17) – uma média diária de mais de 6 mil pessoas.

A quantidade é 25% superior em relação ao movimento normal das últimas semanas. Só que quem passar pelo local terá que ter um pouco de paciência, já que o prédio está passando por uma ampla revitalização desde o início do ano e nas últimas semanas o “pó e o quebra-quebra”, normais para os locais em obra, acabaram trazendo um desconforto para quem precisa aguardar pelo ônibus, tanto passageiros da cidade quanto os de fora.

Desafio

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, executar a reforma com o local em funcionamento é um grande desafio, mas que tanto os comerciantes quanto as empresas de transporte que estão há anos no local, estão sendo parceiros, já que sabem que depois de pronta a obra trará benefício para todos. “Sabemos que tem muitos dias de pó e de barulho, mas precisamos que todas as pessoas tenham paciência, já que todo este trabalho é para melhorar a estrutura”, frisou.

Sobre a obra, Rancy disse que o cronograma está adiantando que eles estão trabalhando no pavimento superior já que a proposta é que no início de fevereiro – logo após passar o período maior de movimentação das festas de fim de ano e de férias – eles já façam a inversão, passando os comerciantes para a parte de cima, para então passar a reformar a parte de baixo da estrutura.

Além disso, a parte externa do espaço está bem adiantada e as novidades já começaram a aparecer, como a colocação de elevadores e da escada rolante. Sandro lembrou ainda que nos espaços de embarque e desembarque serão instaladas catracas, com a intenção de melhorar a sensação de segurança dos passageiros. “Queremos limitar e cercear os transeuntes que não são da Rodoviária, mas que sempre estão por ali, para melhorar a segurança de todos aos passageiros”, salientou.