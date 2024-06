Rapaz de 31 anos morre ao ser atropelado por caminhão na BR-277

Um ciclista morreu em um trágico acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (17), na BR-277, próximo ao contorno para o Aeroporto de Cascavel. A colisão envolveu um caminhão e a bicicleta conduzida pela vítima fatal.

Segundo informações preliminares, o ciclista trafegava pela rodovia quando foi atingido pelo caminhão. O impacto da batida foi violento, resultando na morte imediata do ciclista. O local precisou ser parcialmente interditado para os procedimentos de resgate e perícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Científica esteve presente para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima, identificada como Luiz Gustavo Elger de 31 anos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O condutor do caminhão permaneceu no local e prestou depoimento à Polícia Rodoviária Federal. A PRF investiga as circunstâncias do acidente e a responsabilidade de cada parte.

Via: SOT