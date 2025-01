Produtos paranaenses movimentaram US$ 23,3 bi em exportações em 2024

Paraná - O Paraná terminou o ano de 2024 com um saldo comercial internacional positivo de US$ 3,7 bilhões, obtendo o maior superávit financeiro da região Sul do Brasil no mercado mundial. O valor é o resultado de uma receita de US$ 23,3 bilhões obtida com exportações de produtos paranaenses e da aquisição de US$ 19,6 bilhões em produtos de outros países. Foi o quinto melhor resultado do País no período e o segundo melhor da série histórica recente, atrás apenas de 2023.

Fruticultura

A fruticultura contribui com R$ 198 bilhões de renda no campo no Paraná, de acordo com a edição mais recente do Valor Bruto da Produção/VBP, de 2023. São 54,3 mil hectares de pomares com 1,4 milhão de toneladas de frutas, proporcionando um VBP de R$ 2,9 bilhões. A citricultura é a principal atividade e responde por 54% área dos pomares, 63,4% dos volumes produzidos e 34,2% do VBP estadual. São 392 municípios envolvidos, com Paranavaí, Carlópolis e Cerro Azul como carros-chefes

No outro sentido da balança comercial, o Paraná importou US$ 60 milhões em frutas ao longo de 2024. Foram US$ 18,78 milhões em maçãs frescas e US$ 16,1 milhões em peras frescas. Em seguida, as frutas mais importadas foram as uvas secas (US$ 5,49 milhões), kiwis (US$ 4,31 milhões) e ameixas (US$ 2,85 milhões).

A maior parte é da Argentina, com US$ 28,38 milhões importados em frutas. Chile (US$ 13,79 milhões), Itália (US$ 4,48 milhões), Espanha (US$ 1,97 milhão), Estados Unidos (US$ 1,93 milhão) e Turquia (US$ 1,29 milhão) também são importantes exportadores de frutas ao Paraná.

União Europeia

A União Europeia se mantém como principal destino das frutas paranaenses, com a Holanda atuando como importante hub de distribuição para o mercado europeu. O país recebeu 7,53 mil toneladas de frutas do Paraná em 2024, o que representa US$ 9,73 milhões.