Procon-PR faz mutirão online de renegociação de dívidas

Além da negociação das dívidas, o consumidor terá acesso ainda a plataforma MEUBOLSOEMDIA.COM.BR , que oferece, de forma gratuita, conteúdos sobre educação financeira, tema tão relevante e necessário para ajudar as pessoas a sair do sufoco, complementa Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

De acordo com Santin Roveda, Secretário da Justiça e Cidadania, poderão ser negociadas dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídos com bancos e instituições financeiras. Roveda esclarece ainda que não poderão ser negociadas dívidas que tenham bens dados como garantia, tais como financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, por exemplo, ou contratos que estejam com as parcelas em dia.

A Secretaria da Justiça e Cidadania, através do Procon-PR, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor e a Febraban , está oferecendo, até 30 de novembro a possibilidade do consumidor negociar seus débitos pela internet, num mutirão online de renegociação de dívidas.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas. É importante que no relato, o consumidor informe o quanto pode pagar por mês na sua negociação. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.

Participam do mutirão, as seguintes instituições:

BANCO DO BRASIL

Telefone: 4004-0001 / 0800 729 0001 |WhatsApp: (61) 4004-0001 #renegocie

Clique para renegociar (no site do Banco do Brasil)

Para negociar dívidas que estão sob gestão da Ativos S/A: Negocie seus débitos.

Telefone: 0800-644-3030 |WhatsApp: (11) 97958-3125. Clique aqui para entrar (iniciar conversa no WhatsApp).



BANCO CARREFOUR

Negocia Cartão Carrefour

Negocie Cartão Atacadão



BANCO BMG

Negociar pelo site do Banco BMG

Telefone: 0800 286 3636 |WhatsApp: 4002 7007



BANCO BV

Portal de Negociação: clique aqui para acessar o site do Banco BV

Telefones: 3003-1616 |0800 701 8600

WhatsApp: Clique aqui para negociar (iniciar conversa pelo WhatsApp)

App BV: Clique aqui para acessar (e baixar o aplicativo)



BANCO DAYCOVAL

Cartão Consignado | Empréstimo Consignado | Crédito em conta (crédito pessoal): Clique para renegociar ou entre em contato pelo telefone 0300 111 0500

Veículos | Financiamento de Veículos: Clique para renegociar



BANCO FIBRA

E-mail: [email protected]



BANCO INTER

Telefone: 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800 940 0007 (demais localidades)

Clique para renegocia



BANCO MERCANTIL

Telefones: 0800 7070 398

Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=5508007070398

Serasa Limpa Nome: https://serasa.com.br/limpa-nome-online



BANCO DO NORDESTE

0800-728 3030

Central de atendimento dos cartões de crédito do Banco do Nordeste:

Capitais e Região metropolitana: 3003 0145

Demais localidades: 0800 724 0145



BANCO ORIGINAL E PICPAY

Clique aqui para renegociar dívidas, tanto com o Banco Original quanto com o PicPay.



BANCO PAN

Portal: renegocie.bancopan.com.br

WhatsApp: (11) 4002-7787

Central de renegociação: 0800 006 8782



BANCO SEMEAR

Portal de Negociação

Central de Relacionamento 24h: 0800 702 6700

WhatsApp: (31) 3516-8004

E-mail: [email protected]



BANCO VOLKSWAGEN

Telefones: 4003-6636 | 0800 700 1936

WhatsApp: (11) 4003-6636



BANPARÁ

Telefone: (91) 3004-4444

Link: https://www.banpara.b.br/fale-conosco/



BANRISUL

Portal de Solução de Dívidas

App Banrisul

WhatsApp: (51) 3215-1800

Em caso de dúvidas entre em contato: [email protected]



BRADESCO

Cliente correntista negocie pelo portal ou:

WhatsApp: (11) 4858-5151 Clique aqui para entrar

Central de renegociação: 4004-8810 / 0800 400 8810

Cartões de crédito Bradescard (Casas Bahia, C&A e outros parceiros), negocie pelo portal ou:

WhatsApp: (11) 4858-5151 Clique aqui para entrar

Central de cobrança de cartões: 4004-1203 / 0800 979 0203

Produtos Losango, negocie pelo portal (no ícone Negociação de Dívida) ou:

WhatsApp: (11) 93000-0119 Clique aqui para entrar

Bradesco Financiamentos de Veículos,negocie pelo portal.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Site da Caixa (créditos comerciais pessoas e empresas)

App Habitação Caixa (prestações habitacionais em atraso)

App Cartões Caixa (cartão de crédito)

App Caixa Tem (regularize suas dívidas)



CETELEM

Portal de Negociação

WhatsApp oficial: 0800 7041166

Telefone: (11) 4004 7990



C6BANK

Telefone: (11) 3003 6116 | 0800 660 6116

WhatsApp: (11) 2832 6088 |Clique para renegociar

E-mail : [email protected] ou acesse o aplicativo C6bank



DIGIMAIS

Capitais e regiões metropolitanas: (11) 4020-3300

Outras localidades: 0800 646 7676



INBURSA

Telefones: (11) 3030-4444 ou 0800 641 4444

E-mail: [email protected]

pagoufacil.com/whats | pagoufacil.com/site



ITAÚ

Correntistas: buscar a seção de Renegociação no aplicativo ou internet banking do Itaú

WhatsApp: 4004-1144 (negociação de dívidas e dicas de Saúde Financeira)

Site: Clique para renegociar

Telefone: 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800 722 5533 (demais locais) | 0800 722 1144 (demais locais)



NBCBANK

Telefone: 0800 022 1401

WhatsApp: (51)9878-7949

E-mail: [email protected]



PARANÁ BANCO

https://negociacao.paranabanco.b.br/

Telefone: 0800 645 6090 – opção 05

E-mail: [email protected]



SAFRA

Pessoas físicas

Central de Cartões: 55 (11) 4001 -4460 Capital e Grande São Paulo | 0800 728 4460 Demais localidades. Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Renegociação (empréstimo/ cheque especial e cartão)

WhatsApp 55 11 3175 9444 -Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h



SANTANDER

Pessoa Física

(11) 4004-3535 capitais e regiões metropolitanas | 0800 702 3535 demais localidades | 0800 723 5007

Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 6h às 22h | Sábados das 8h às 19h00 | Domingos das 9h às 16h

www.santander.com.br/renegociacao

SANTANDER FINANCIAMENTOS

(11) 4004-9090 capitais e regiões metropolitanas | 0800 722 9090 demais localidades

Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 20h | Sábados das 9h às 14h00

WhatsApp: (11) 4004-9090

www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br



SENFF

Portal de negociação

WhatsApp: (41) 3313 -1800

[email protected]



SICREDI

Canal de negociação: WhatsApp 5133584770



TRIBANCO

Portal de Auto-Negociação

Adicione nosso número e chame a Tati ou ligue:

(11) 3003-3099 Capitais e regiões metropolitanas

0800 722 3099 Demais localidades

Fonte: AEN