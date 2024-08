Presidente da Voepass faz primeiro pronunciamento após tragédia do Voo 2283

O presidente e cofundador da Voepass, comandante Felício, divulgou no início da noite desta terça-feira (13), vídeo com o primeiro pronunciamento oficial após a queda do ATR-72, que ceifou a vida dos 58 passageiros e 4 tripulantes do voo 2283, que partiu do Aeroporto Regional de Cascavel na sexta-feira (9).

O comandante afirmou que se trata de um momento ” de profunda dor” e que “a vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número 1”.

Assista o vídeo.