Prazo de inscrições para edição 2024 do Selo Clima Paraná é prorrogado até 6 de setembro

As inscrições para a edição de 2024 do Selo Clima Paraná foram prorrogadas até 6 de setembro. A condecoração, oferecida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), reconhece empresas e organizações que atuam alinhadas com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). A cerimônia de premiação está prevista para dezembro.

O Selo, lançado em 2015, é uma forma de reconhecer e valorizar as boas práticas das organizações paranaenses, sejam elas públicas ou privadas, que decidem voluntariamente medir e reduzir a pegada de carbono com fins de combater as mudanças climáticas. Desde a criação da iniciativa, 495 organizações já foram condecoradas com o prêmio.

Neste ano, a novidade é a inclusão da categoria Selo Clima Paraná-Cidades, voltada exclusivamente para os municípios que se destacam na promoção de iniciativas sustentáveis com base em um conjunto de práticas ESG.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS

Para o eixo ambiental, entre as ações levadas em consideração para o recebimento da certificação estão, por exemplo, a utilização de fontes renováveis de energia e medidas compensatórias para a redução de gases de efeito estufa; no eixo social, a implementação de programas de bolsa de estudos; e para o eixo de governança, implantar programas internos para o desenvolvimento de novas tecnologias e de compliance.

A coordenadora de Ação Climática e Relações Internacionais da Sedest, Walquíria Biscaia, afirma que o Selo é uma forma de incentivo para o combate às mudanças climáticas. “Essa atuação das organizações paranaenses nas questões ambientais é fundamental para a redução das emissões dos gases de efeito estufa e a mitigação das mudanças climáticas”, diz.

A Copel é uma das empresas que participou de todas as edições do Selo. A superintendente da área de Governança e Sustentabilidade da companhia, Luisa Nastari, ressalta que a inscrição no prêmio ajuda a evidenciar as ações que as empresas realizam em relação à redução de gases de efeito estufa.

“Quando a empresa tem o Selo Clima, ela deixa claro e evidente que ela está realmente preocupada com a questão climática e que está fazendo a sua parte. É uma iniciativa que nos dá algumas sinalizações do que se espera das melhores empresas, o que nos permite melhorar nossos processos e atividades para que possamos evoluir mais a cada ano”, aponta Luisa.

COMO SE INSCREVER

Os interessados podem se inscrever neste link. A participação é voluntária e gratuita e inclui organizações privadas ou públicas que tenham interesse em ter suas ações de sustentabilidade verificadas e reconhecidas.

Ao final, os participantes que conquistarem o Selo receberão um certificado fornecido pela Comissão de Certificação do Selo Clima Paraná, com validade de 12 meses.

Para a modalidade Selo Clima Paraná-Cidades as inscrições são feitas por meio do preenchimento de questionários dedicados à certificação, que buscam identificar ações, projetos e programas realizados nos municípios considerando quatro eixos: gestão pública, saúde, meio ambiente e gestão de resíduos sólidos.

Mais informações podem ser acessadas diretamente no site oficial.

Fonte: AEN