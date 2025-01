Planetário mais moderno da América Latina começará a ser construído em 2025

Projetado para ser o mais moderno da América Latina, o planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, começará a ser construído em 2025. De acordo com o cronograma do projeto, a licitação da obra está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre e as obras devem iniciar logo em seguida.

O novo planetário será uma referência nacional em divulgação científica, educação, inovação e turismo cultural, com capacidade de simular perfeitamente o céu e projetar até 9 mil corpos celestes em alta definição. Assim que estiver totalmente finalizado, o local estará preparado para receber 140 mil estudantes, turistas e comunidade em geral anualmente.

O investimento na obra será de cerca de R$ 40 milhões. O cronograma prevê que os projetos arquitetônicos e de engenharia sejam finalizados até fevereiro. Depois disso, a licitação da obra é lançada, com previsão de até 12 meses para a execução da obra. Deste modo, o planetário deve entrar em funcionamento em 2026.

Inovação

O projeto do novo planetário é inovador em todas as suas etapas. O projeto arquitetônico foi escolhido, por exemplo, a partir de um concurso nacional, que teve como objetivo escolher uma proposta que conciliasse um visual moderno, criativo e funcional.

O escritório vencedor do concurso fez um projeto para que o local seja construído de maneira sustentável, usando de madeira engenheirada. O desenho do projeto é inspirado na movimentação dos corpos celestes, replicando os movimentos do universo.

Para a simulação do céu, o planetário vai contar com um equipamento de última geração capaz de projetar perfeitamente todas as 9 mil estrelas, planetas e corpos celestes vistos da Terra. O equipamento também consegue projetar as cores exatas de 2 mil estrelas. Projetores auxiliares também reproduzem a lua e outros planetas do Sistema Solar com um alto nível de detalhes.