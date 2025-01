Passe Livre: gratuidade no transporte público aos domingos começa neste fim de semana

Cascavel - Atenção, cascavelenses, pois tem novidade importante que vai beneficiar toda comunidade. A partir deste domingo (5), começa a valer o Domingo Passe Livre . Trata-se do programa que garante a tarifa gratuita no transporte coletivo urbano de Cascavel todos os domingos . A medida é a primeira ação assinada pelo prefeito Renato Silva. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do Município.

A passagem em Cascavel tem o valor de R$ 4,65. Atualmente, o Município conta com 149 ônibus na frota cascavelense, inclusive os 15 ônibus elétricos, que transformaram a cidade em referência na eletromobilidade.

DATAS COMEMORATIVAS

Além da ação aos domingos, a gratuidade também valerá em algumas datas comemorativas: no Natal (25 de dezembro), Ano Novo (1° de janeiro) e no Aniversário do Município (14 de novembro) e ainda no dia das eleições gerais e municipais, em 1° e 2° turnos, se houver, de acordo com o calendário eleitoral editado pela Justiça.

Fonte: Secom