Parceria entre Itaipu e prefeitura de Toledo renova estrada do Morro do Otávio

Toledo - Moradores e autoridades de Toledo (PR) participaram, no último sábado (21), da solenidade de entrega das obras de pavimentação asfáltica da OT-485, mais conhecida como estrada do “Morro do Otávio”. A ação foi possível por meio de parceria entre a prefeitura municipal e a Itaipu Binacional, por meio do programa Itaipu Mais que Energia.

O trecho de 2,49 km inicia na Comunidade Cerro da Lola (Toledo) e finaliza na ponte sobre o Rio São Francisco Verdadeiro (limite com Ouro Verde do Oeste), ligando a região Oeste de Toledo com a PR-317.

Por ser o trecho mais íngreme de toda a malha viária do interior do município, era de difícil manutenção e gerava problemas de tráfego, especialmente em dias chuvosos. Agora, além de novo asfalto, em breve o local contará com terraços. São curvas de nível de grande porte que permitem o melhor escoamento das águas pluviais.

Valorização

Além da melhoria no trânsito de veículos, incluindo caminhões e ônibus escolar, a obra trará redução significativa de aportes de sedimentos aos corpos d’água locais, bem como valorização dos imóveis rurais.