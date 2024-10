Outubro Rosa: Conheça os direitos das mulheres na luta contra o câncer de mama

Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama em 2024. As sociedades médicas recomendam que mulheres acima de 40 anos façam a mamografia. Vale ressaltar que a detecção precoce do câncer de mama é importante para aumentar as chances de cura e possibilitar tratamentos mais eficazes e menos invasivos.

Nesta segunda-feira (28), é comemorado o Dia do Servidor Público em todo o Brasil. Em Cascavel, são cerca de 10 mil servidores, que atuam diretamente na prestação de serviços públicos à comunidade. Em razão do ponto facultativo, a Prefeitura e as repartições públicas estarão fechadas na segunda (28), mas os trabalhos essenciais serão mantidos no […]

No dia 17, o Refúgio Biológico Bela Vista, gerido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu , registrou o nascimento de uma fêmea de cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), pesando 3,7 quilos. Essa é a segunda cria do casal Xavier e Chanel; a primeira, Chaiene, tem cerca de um ano. Filhote Além disso, o biólogo Marcos José […]

Isenção de carência: não é necessário cumprir o período de carência para ter acesso aos benefícios por incapacidade decorrentes do câncer de mama. Basta comprovar a incapacidade e estar contribuindo regularmente com o INSS.

Isenção de Imposto de Renda: para pessoas que são aposentadas ou pensionistas e possuem diagnóstico de câncer, a lei garante a isenção do imposto de renda sobre os valores decorrentes do benefício. Não é obrigatório que os sintomas estejam presentes atualmente, ou seja, se a mulher teve o diagnóstico no passado e obteve a remissão total da doença, ela também poderá ter direito, inclusive podendo requerer a restituição de eventuais impostos pagos indevidamente de até os últimos cinco anos.

Aposentadoria da pessoa com deficiência: casos graves do câncer de mama exigem cirurgias invasivas que deixam sequelas. Se após uma avaliação especializada essas limitações se enquadrarem como deficiência dentro dos critérios legais, a mulher poderá ter direito a se aposentar com base nas regras específicas da aposentadoria da pessoa com deficiência.

Prioridade de tramitação dos processos: a lei garante prioridade no andamento de processos administrativos e judiciais envolvendo pessoas com doenças graves, como o câncer de mama.