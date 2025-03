Ônibus elétricos: Transitar vai gastar R$ 754 mil para trocar todos os pneus

Cascavel - A modernidade do transporte público nas ruas de Cascavel terá mais um custo nos próximos dias. Trafegando pelas principais avenidas da cidade, os 15 ônibus elétricos já têm a necessidade de ter os pneus substituídos. Os ônibus estão circulando desde o dia 5 de agosto do ano passado pelas empresas que prestam o serviços do transporte público da cidade, mas até que um novo contrato seja firmado, já que o atual está em prorrogação de prazo, os custos deles são do Município.

Foto: Secom

A licitação para renovar os pneus está marcada para o dia 31 deste março, às 10h, com o valor máximo de R$ 754 mil. De acordo com Rafael Meurer, encarregado de transporte coletivo da Transitar, cada ônibus circula uma média de 240 quilômetros por dia e, grande parte deles, já tem mais de 15 mil quilômetros rodados. Os pneus já foram recapados e por isso necessitam ser substituídos.

Como a “conta” dos gastos com os ônibus é da Prefeitura, eles terão que fazer a compra, mas apenas para os elétricos, já que o restante da frota que conta com mais de 150 veículos ao todo, é de responsabilidade das empresas Pioneira e Capital do Oeste, que opera o sistema e por consequência, recebe os lucros do sistema. Ao todo, serão adquiridos até 196 pneus e o serviço de 180 recapagens.

Meurer explicou que vence a empresa que atender aos itens e com o menor valor, já que a licitação é na modalidade de pregão eletrônico e ganha quem apresentar o menor preço por item. E este não é o primeiro custo que os ônibus trazem – já que a Transitar paga inclusive as revisões deste veículos.

“No período de cada 10 mil quilômetros rodados, a gente tem uma planilha, fazemos acompanhamento, e a empresa Tevx, representante da Higer, fabricante do veículo, que vem fazendo essa manutenção periódica”, explicou Meurer.

Custos

A reportagem do Jornal O Paraná vem acompanhando estes investimentos desde o anúncio da compra dos novos ônibus em 2022, transação efetivada no ano passado pelo valor de mais de R$ 43 milhões. No início de dezembro do ano passado, foi publicado pela Transitar o contrato da autarquia de trânsito com a empresa Tevx Motors Group Ltda, no valor de R$ 1.385.715,00, mesma empresa que vendeu os ônibus.