“Olheiros do trânsito”: Acumulado de multas de 2024 cai em comparação ao ano anterior

Cascavel - O número de multas que foi registrado no ano passado todo pelos 47 radares espalhados por Cascavel reduziu em comparação ao ano anterior. O balanço foi publicado nesta semana pela Transitar, a autarquia de trânsito da cidade, que monitora as infrações, inclusive publica uma relação todos os dias no Diário Oficial do Município, com as infrações, placas e valores.



Segundo o balanço no ano passado, foram registradas 129.725 multas ao longo do ano, cerca de 4% a menos do que em 2023 que fechou com 134.689 infrações ao todo, ou seja, 4.964 multas a menos. Os radares eletrônicos são como os olheiros do trânsito, já que, instalados em locais estratégicos, flagram cinco tipos de infrações: alta velocidade, parar sobre a faixa de pedestre, conversão à esquerda, avanço do sinal vermelho e transitar na via exclusiva de ônibus do transporte público.

Excesso de velocidade



As multas mais flagradas na cidade são o excesso de velocidade. Ao todo, 67.797 motoristas foram flagrados em velocidade acima do permitido nas vias. Em segundo, aparece a conversão à esquerda em local proibido com

40.241 multas. Em terceiro, o avanço ao sinal vermelho com 18.687 multas ao todo, 1.993 motoristas foram flagrados transitando em faixa de transporte público e 1.007 parados sobre faixa de pedestres.