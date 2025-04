Obra da nova Ponte do XIV de Novembro chega a 25% de conclusão

Cascavel - O cenário mudou rápido. A antiga Ponte do XIV de Novembro já não existe mais em Cascavel. Há um mês, a estrutura foi demolida para dar início à construção de uma nova ponte sobre o Rio Quati, dando fim a uma espera de mais de 30 anos da comunidade da região Sul.



Os serviços estão a todo vapor. Máquinas e trabalhadores estão ativos durante todo o dia para que a obra avance o mais rápido possível. E os resultados já são visíveis. Em um mês, 25% da obra já está concluída. “As pessoas que moram no bairro ou passam pela BR podem ver que os trabalhos estão intensos. Já estamos, inclusive, executando uma lateral da ponte. As vigas já estão prontas e já começamos a parte de aterro, como nosso projeto é dar mais vazão para a água, teremos que criar um aterro dos dois lados. O do lado da marginal da 277 já esta sendo executado”, detalha o secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Camilo Rocha Rancy.



A obra, que começou em março, tem prazo total de execução de 180 dias. O investimento é de mais de R$ 6,7 milhões, com recursos do Banco Fonplata, através de um empréstimo internacional que o Município fez para resolver o problema de infraestrutura.

Nova Ponte Sobre o Rio Quati

Além da ponte nova com 22 metros de largura e 16 de extensão, que dará uma vazão de 50 metros quadrados ao Rio Quati, a obra prevê ainda quatro pistas de acesso ao bairro, sendo duas de entrada e duas de saída, calçadas dos dois lados; largas e acessíveis, que vão facilitar o trânsito de pedestres.



A obra de mobilidade também vai desafogar o trânsito no local, por onde passam diariamente cerca de 25 mil pessoas. A nova estrutura visa ainda solucionar de vez o problema de alagamento na região Sul.