OAB Cascavel reforça alerta sobre golpe do falso advogado

Cascavel - A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Cascavel) reforça o alerta sobre o golpe do falso advogado. A campanha é permanente e visa proteger especialmente clientes com ações judiciais em andamento, aqueles prestes a se aposentar e receber valores atrasados do INSS, além de pessoas que já tiveram processos encerrados.

Na última sexta-feira (7), um cidadão em fase de aposentadoria perdeu R$ 23 mil para os golpistas em Cascavel. O caso reforça a urgência de prevenir novas vítimas, pois não é isolado.

“Diariamente recebemos denúncias. Os golpistas estão cada vez mais ousados, aproveitando-se da facilidade de aplicar golpes por mensagens no WhatsApp”, alerta a presidente da Comissão, Juliana Peixoto.

Golpistas usam dados reais dos processos

O golpe se torna ainda mais perigoso porque os criminosos utilizam dados reais dos processos que são públicos e facilmente acessados na internet, como números dos autos e nomes das partes envolvidas. Munidos dessas informações, os estelionatários se passam pelos advogados, usando fotos e nomes de profissionais reais em perfis falsos para convencer as vítimas a realizarem pagamentos indevidos. Além do WhatsApp, as mensagens podem chegar também por e-mail falso.

O alerta vale não apenas para quem tem processos em andamento, mas também para aqueles que já tiveram ações encerradas e arquivadas. Os golpistas entram em contato com ex-clientes alegando que “surgiu um valor adicional” de uma ação já finalizada, tentando convencê-los a pagar uma suposta taxa para receber o montante.

“Eu mesma já tive minha imagem utilizada por golpistas para atrair clientes que já tinham processos arquivados. Eles inventam que apareceu um novo valor a receber e convencem a pessoa a fazer um pagamento indevido. Isso mostra que o golpe não se restringe a processos em andamento”, alerta Juliana.

Segundo a advogada, os criminosos costumam inflar os valores a serem recebidos para atrair a vítima. Para concluir o golpe, exigem um pagamento antecipado sob pretexto de custos processuais, taxas de precatórios ou enviam boletos falsos. Na expectativa de resolver logo o caso, a vítima faz a transferência.

“Dificilmente um advogado solicita valores adicionais para liberar quantias já destinadas ao cliente. Se houver qualquer pedido desse tipo, é preciso desconfiar imediatamente e esclarecer a dúvida pessoalmente no escritório”, reforça.

Como evitar cair no golpe

Para se proteger, a OAB Cascavel orienta que a população adote medidas de precaução. Isso vale para todos os cidadãos que têm ou já tiveram ações judiciais.

Desconfie de contatos inesperados;