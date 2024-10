O PSD venceu eleições em 6 de cada 10 cidades paranaenses

Ratinho Junior encerrou as eleições de 2024 como o principal vencedor no Paraná e uma figura importante no cenário nacional. Os candidatos de seu partido, o PSD, venceram em 162 prefeituras no 1º turno e, neste domingo (27), também conquistaram os maiores colégios eleitorais do estado, Curitiba e Londrina, totalizando 164 prefeituras sob comando direto do PSD. Além disso, 257 dos 399 municípios paranaenses (64,4%) serão administrados por aliados do governador, incluindo 93 prefeitos eleitos em coligações com o PSD.

Recorde e Amplo Alcance

O resultado de 2024 representa um recorde histórico para o PSD no Paraná, superando a marca de 2020, quando 128 prefeitos foram eleitos com o apoio de Ratinho Junior. Assim, a partir de janeiro de 2025, o partido controlará 41,1% dos municípios paranaenses. Além disso, o PSD será responsável pela administração de municípios que abrigam mais de 5,9 milhões de pessoas, mais da metade dos habitantes do estado.