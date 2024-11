O material do propósito

Eclesiastes 2.24-26 nos oferece uma reflexão profunda sobre o verdadeiro sentido da vida e do trabalho: “Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. Percebi que isso vem da mão de Deus, pois, sem ele, quem pode comer ou alegrar-se? Para a pessoa que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade; mas ao pecador ele dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é vão e correr atrás do vento. ”

Para líderes em busca de realização, o texto é um chamado provocativo. Muitos trabalham intensamente, mas, ainda assim, sentem um vazio. Esse “correr atrás do vento” revela a futilidade de um esforço desconectado de um propósito maior. O verdadeiro sentido do trabalho e do desenvolvimento pessoal não está apenas na acumulação de bens materiais, mas em algo que transcende: em encontrar alegria no que se faz, guiado pela direção e sabedoria de Deus.

Para nós, líderes, a sabedoria é um valor inestimável. Ela não se adquire com títulos ou cargos; é um dom divino, cultivado com humildade e voltado ao bem comum. Muitos líderes perseguem o sucesso e o poder, mas esquecem que, no fim, o que realmente importa é a felicidade e a paz interior. Eclesiastes nos provoca a reavaliar prioridades: estamos buscando o que preenche a alma ou apenas acumulando riquezas?