Novembro Azul: Ponte da Integração Brasil – Paraguai ganha iluminação azul

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está iluminando com a cor azul a Ponte da Integração Brasil–Paraguai, em Foz do Iguaçu, região Oeste, em referência à Campanha Novembro Azul, de conscientização quanto à prevenção do câncer de próstata. Diversas ações serão realizadas pelo Governo do Estado ao longo do mês, visando também a saúde do homem em geral.

A Ponte da Integração Brasil–Paraguai conecta Foz do Iguaçu ao município paraguaio de Presidente Franco. Ela tem 760 metros de comprimento, 19,2 metros de largura, com duas torres de sustentação de 124 metros de altura. O vão-livre da estrutura, de 470 metros, é o maior da América Latina.

Atualmente está sendo executada a obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, que irá conectar a Ponte da Integração à BR-277, desafogando o grande tráfego de veículos que cruza o município até a Ponte da Amizade.

A iniciativa inclui ainda duas novas aduanas, na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Na aduana Brasil – Paraguai foram iniciadas as execuções das três guaritas pequenas e uma guarita média, destinadas ao controle aduaneiro de cargas e pessoas.