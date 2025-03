Nova sala de cirurgias do HUOP deve ficar pronta até o dia 10; estrutura custou R$ 500 mil 

A ampliação do CCP foi viabilizada por um aporte financeiro do Governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. O investimento de R$ 300 mil foi destinado à reforma do espaço, enquanto R$ 200 mil foram usados na aquisição de novos equipamentos, como respiradores, focos cirúrgicos, mesa cirúrgica e carrinho de anestesia.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) vai inaugurar nos próximos dias uma nova sala cirúrgica no Centro de Cirurgias Programadas (CCP). As obras começaram nesta sexta-feira (28), com previsão de conclusão para segunda-feira (3). Até o dia 10 de março, a nova estrutura estará totalmente equipada e pronta para aumentar a realização de cirurgias programadas.

Segundo o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, a ampliação do centro cirúrgico ajudará a desafogar o Pronto Socorro do HUOP e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região. “Com o represamento causado pela pandemia de COVID-19, houve um aumento significativo na fila de cirurgias eletivas. Por isso, em parceria com o secretário de Saúde, Beto Preto, decidimos ampliar este espaço, visando solucionar um problema regional”, afirmou Rafael.

Aumento

No mês de fevereiro, o CCP realizou 398 cirurgias, e com a inauguração da nova sala, espera-se um aumento para 600 procedimentos mensais. A nova estrutura será dedicada principalmente a cirurgias de urgência e emergência, com foco em ortopedia.

“Os pacientes que precisarem de cirurgia poderão aguardar em casa até o momento da operação, pois terão leitos disponíveis no HUOP. Já os casos mais urgentes serão encaminhados diretamente das UPAs para o Pronto Socorro do hospital. Com a nova sala, o tempo de espera será reduzido pela metade”, concluiu Rafael Muniz.