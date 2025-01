Nota Paraná entrega prêmios de R$ 1 mil; tem ganhador em Cascavel

Paraná - Moradores de 42 municípios do Estado vão receber prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (09). Ao todo, foram 100 consumidores que pediram CPF em suas notas fiscais e acabaram contemplados com os valores intermediários do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Os ganhadores são das cidades de Altonia, Arapongas, Assis Chateaubriand, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Floresta, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Honório Serpa, Ibaiti, Irati, Itaperuçu, Jesuítas, Lapa, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Matinhos, Nova Fátima, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Rio Negro, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sarandi, Toledo, Umuarama.

Outros prêmios

Outros 35 mil participantes levaram prêmios de R$ 50. O Nota Paraná ainda entregou o prêmio de R$ 100 mil a um morador de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, que foi sorteado com apenas uma única nota fiscal no valor de R$ 230. Já o valor de R$ 50 mil foi para um consumidor de Três Barras do Paraná, na região Sudoeste.

Outros 8 mil contribuintes foram premiados com R$ 100 por meio do Paraná Pay, um braço do Nota Paraná criado em 2020 para fomentar o turismo no Estado e a venda de combustível e gás. Para participar, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e aceitar os termos de uso do Paraná Pay, disponíveis no site ou no aplicativo (Android e iOS).

R$ 1 MILHÃO EM FEVEREIRO

Enquanto o sorteio desta quinta-feira entregou o prêmio máximo de R$ 100 mil, a edição de fevereiro do Nota Paraná será especial. De acordo com a nova regulamentação do programa, os sorteios de fevereiro, maio, agosto e dezembro contam com o prêmio máximo de R$ 1 milhão.