Motociclista de 52 anos fica ferido após colisão no Bairro Alto Alegre em Cascavel

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (1), no bairro Alto Alegre, em Cascavel. O fato ocorreu no cruzamento das ruas Públio Pimentel e Silvino Blender.

De acordo com informações colhidas no local, um motociclista de 52 anos sofreu ferimentos após ser atingido por um veículo, cuja identidade e características não foram apuradas pela equipe de reportagem.

Uma equipe do Siate foi acionada para atender a ocorrência. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava um corte contuso no joelho direito e lesões no rosto. Após a estabilização, o motociclista foi encaminhado a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado.

A Polícia Militar também esteve no local para realizar os levantamentos necessários e registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Fonte: SOT