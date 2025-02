OPORTUNIDADE

Com oferta em todas as regiões, Agências do Trabalhador batem recorde com 23,7 mil vagas

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná têm 23.787 vagas de empregos com carteira assinada disponíveis, o maior número de oportunidades do ano. A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 6.586 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 963 vagas, […]