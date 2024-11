Mercado Público Barrageiro abre as portas com casa cheia e homenagens

A inauguração do Mercado Público Barrageiro foi marcada por emoção, história e grandes expectativas. Na noite desta terça-feira (26), o espaço abriu as portas para a população de Foz do Iguaçu com a presença de autoridades, representantes da comunidade e diretores da Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec.

Preparativos finais e abertura ao público

Os últimos ajustes foram feitos com dedicação pelos proprietários de estabelecimentos no mercado. Com 55 boxes, o espaço promete ser um ponto de encontro para a comunidade e turistas, oferecendo desde gastronomia até artesanato.

“É o maior presente que nossa cidade recebeu em 2024”, destacou o prefeito Chico Brasileiro, referindo-se ao impacto cultural e econômico do mercado.

Visão de desenvolvimento

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu, destacou que o mercado foi o maior desafio de sua gestão. Durante a cerimônia, ele reforçou a importância do espaço para a valorização da história local e o fortalecimento da economia.

Um novo ponto turístico

Segundo Irineu Colombo, diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, o Mercado Público será incluído nos roteiros turísticos de Foz do Iguaçu, complementando atrativos como as Cataratas e a Itaipu Binacional.

“É uma opção tanto para os turistas quanto para a comunidade local”, explicou Colombo.

Infraestrutura e oportunidades

Com 4,7 mil metros quadrados de área construída, o mercado oferece uma diversidade de serviços:

Gastronomia variada (restaurantes, pastelarias, pizzarias e cafés).

Produtos locais, como hortifruti, doces e artesanatos.

Espaços para apresentações culturais e eventos artísticos.

Além disso, os 12 boxes sociais dão espaço a pequenos empreendedores e cooperativas como a Coaafoz, que representa mais de 200 famílias de produtores locais.