McDia Feliz contribui com o UOPECCAN e mais 4 instituições no Paraná

O McDia Feliz chega à sua 36ª edição e neste ano serão apoiados, no total, oito projetos de cinco instituições que atuam na prevenção e combate do câncer infantojuvenil. Em Cascavel, o Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) conta com dois projetos assistidos pela campanha. Além disso, instituições em Curitiba, Maringá e Londrina também participam nesta edição. O McDia acontece em 24 de agosto e já está com os tickets disponíveis para venda.

O UOPECCAN é responsável por dois projetos participantes da campanha, Detectando o Invisível e Tecnologia Avançada para Cirurgia Pediátrica, que promovem a capacitação de profissionais para o diagnóstico precoce e permitem a aquisição de tecnologia especializada, respectivamente. Além disso, são apoiadas outras capacitações para profissionais realizarem o diagnóstico precoce como o Conhecer para Prevenir da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Maringá.

Entre os outros projetos assistidos no Paraná estão incluídos: Espaço da Família e a construção da Alameda dos Sonhos no Erastinho; Dos pés à cabeça (assistência qualificada e cuidado integral com as crianças) pelo Hospital do Câncer de Londrina e; segurança alimentar para as famílias dos pacientes no projeto Amparar e servir da ONG Viver, também de Londrina.

“O câncer ainda é a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil. Mas é graças ao apoio da solidariedade por meio de campanhas como o McDia Feliz que conseguiremos mudar essa realidade em nosso país. A sociedade precisa estar consciente sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, conhecendo mais sobre os sinais e sintomas da doença para agir rapidamente. É uma doença que não espera e toda ajuda é muito importante” destaca a CEO do Instituto Ronald McDonad, Bianca Provedel.

Neste ano, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados (saiba mais abaixo) e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul. O tíquete individual terá o valor de R$19 e poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil no dia da campanha, em 24 de agosto. Quem quiser garantir o seu antecipadamente, basta acessar aqui.

Apoio a projetos reflete no aumento das chances de cura

O câncer infantojuvenil é a principal causa de morte de crianças e adolescentes até os 19 anos no Brasil. A luta contra a doença é difícil e depende do diagnóstico precoce, que melhora consideravelmente as chances de cura. No país, a sobrevida média dos pacientes é de 64%, já na Região Sul, o percentual chega a 75%. Este resultado se deve ao movimento para ampliar o diagnóstico precoce com instituições que contam com apoio de campanhas como o McDia Feliz para melhorar o cenário nacional.

Quando McDia Feliz começou, em 1988, as chances de cura no Brasil eram de 35%. Hoje, 36 anos depois, o índice subiu para 64%. Por isso, as atuações de instituições de apoio e campanhas como o McDia Feliz, uma das principais do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, impactam muito nessa luta.

“No McDonald’s temos o propósito de alimentar pessoas e sonhos, e sabemos como um diagnóstico de câncer nessa fase da vida desafia o sonho de crianças e adolescentes. O McDia Feliz tem o poder de engajar as pessoas em um movimento de impacto positivo e com real potencial de transformação da vida das pessoas apoiadas que se traduzem no aumento das chances de cura e no número de sonhos que poderão ser realizados”, comenta Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação do McDonald’s no Brasil.

Atualmente, o Paraná conta com nove instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, com mais de 180 projetos realizados, totalizando um investimento de mais de R$19 milhões ao longo dos anos de McDia Feliz. As ações visam aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes.

Sobre o McDia Feliz – O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Fonte: ASSESSORIA UOPECCAM