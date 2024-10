Mais de duas mil razões para sorrir: O legado do Recanto da Criança em 53 anos de dedicação 

Dessas coisas que a gente lê rápido pelas redes sociais, um causo chamou a atenção desta que vos escreve, neste final de semana dedicado às crianças. Dizia a história: “Recebi a ligação do filho de um amigo que faleceu. Ao atender, ele disparou – Preciso de uma bicicleta. Assustado, questionei o motivo do pedido e ele, de pronto, respondeu: – No verso da foto do meu pai contigo está escrito ‘este é meu amigo, se eu não estiver mais aqui, peça para ele, que é como se estivesse pedindo para mim’”. Na vida da gente é assim: nos momentos mais difíceis sabemos com quem podemos contar.

Aqui em Cascavel há um grande amigo das crianças e adolescentes: O Recanto da Criança – o escolhido pela reportagem do O Paraná para homenagear àqueles que fazem da vida dos pequenos um pouco mais leve e os ajudam a vislumbrar um futuro digno.

Um grande amigo

É com o Recanto que mais de duas mil crianças e adolescentes puderam contar – como aquele amigo das horas difíceis – ao longo dos 53 anos de existência da entidade. Estes pequenos atendidos apresentavam vínculos familiares rompidos, vítimas de violência, em situação de negligência e violação dos direitos, com transtornos mentais e deficiências físicas, o atendimento é realizado de forma humanizada e mantendo-se a referência afetiva de uma família.

Atualmente o Recanto atende o total de 37 crianças e adolescentes, sendo: 20 em situação de acolhimento e 17 inscritos no Programa socioeducativo Redesenhando o Futuro. Este trabalho é possível graças ao trabalho de 23 funcionários e a participação dos associados e voluntários somam muitos esforços, desde a composição da diretoria até o apoio na manutenção das instalações.

O Recanto

A Associação Recanto da Criança se caracteriza por ser um espaço qualificado no atendimento para a garantia dos direitos do público infanto-juvenil, atuando em consonância com os princípios, as diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente , da Política Nacional de Assistência Social e das orientações técnicas para os serviços de acolhimento e socioeducativos para crianças e adolescentes.

Alta complexidade

Com as mudanças nos critérios de atendimento e envio das crianças para as famílias acolhedoras, o Recanto da Criança é uma das três unidades não governamentais de alta complexidade, que compõem a rede de Proteção Social Especial do município de Cascavel, atendendo em caráter provisório e excepcional, crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idades entre 0 a 12 anos sob medida de proteção, encaminhadas por determinação do poder judiciário ou por requisição do Conselho Tutelar. São disponibilizados o total de 20 vagas pelo serviço de acolhimento, distribuídas em duas unidades residenciais, com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, para atendimento específico aos acolhidos por meio das mães sociais e monitoras.

Os atendimentos dispensados às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias são inclusivos, integral e longitudinal, perpassando o período de acolhimento até o de pós-reintegração, quando é viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem e extensa, que deverá ser acompanhado por um período de até seis meses.

‘Quando as crianças brincam’

(Fernando Pessoa)

“Quando as crianças brincam

E eu as oiço brincar,