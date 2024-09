Justiça no Bairro chega a Cascavel com emissão de RGs e atendimentos jurídicos

O programa Justiça no Bairro iniciou nesta quarta-feira (11) os atendimentos em Cascavel, oferecendo à população a emissão gratuita de RGs. A iniciativa acontece na Unipar e atende, inicialmente, pessoas que realizaram agendamento prévio nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A iniciativa é da Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju) e tem apoio do Município de Cascavel por meio da Secretaria de Assistência Social.

De acordo com Poliana Lauther, assistente social da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, a ação visa facilitar o acesso à documentação para aqueles que mais precisam. “Amanhã, o foco será a emissão de RGs para crianças das escolas municipais. Já na sexta-feira e no sábado, além da emissão do documento, daremos início aos atendimentos jurídicos”, explica.

Os atendimentos jurídicos oferecidos pelo programa incluem orientações e encaminhamentos para diversas demandas, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, retificação de documentos e outros. A iniciativa busca levar a justiça mais perto da população, facilitando o acesso a serviços essenciais.

Casamento coletivo

Para coroar a semana de ações do Justiça no Bairro, no sábado (14), acontecerá um casamento coletivo no Complexo Esportivo Ciro Nardi. A cerimônia, que reunirá 161 casais de Cascavel e outros sete de Santa Tereza do Oeste, está prevista para começar às 16h.

“Será uma festa linda e emocionante. O ginásio estará lotado de casais, seus familiares e padrinhos, em um momento de muita alegria e celebração”, destaca Poliana.

