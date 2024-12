Jacarezinho: Após atrasos, previsão é que a pavimentação seja finalizada

Cascavel – A cidade tem uma série de obras em andamento, mas uma delas que anda a passos lentos, vem gerando reclamações dos motoristas, principalmente depois da inauguração do novo Shopping Catuaí que completou um mês de abertura nesta semana. A Rua Jacarezinho, que fica ao lado do shopping, continua em obras e com trechos fechados. As chuvas dos últimos dias acabaram atrasando ainda mais os trabalhos e até parte dos materiais das obras foram perdidos com a enxurrada.

A obra iniciou em setembro, e desde então, o trecho está parcialmente interditado para que as melhorias pudessem ser realizadas, o que gera reclamações principalmente de moradores da região que utilizavam a via diariamente para ir até as suas casas. Alguns deles tiveram que mudar as rotas e, acompanham de perto as obras que, segundo eles, seguem a passos lentos. Além disso, eles fizeram um comunicado oficial à Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) reclamando da situação.

Segundo o secretário de Obras, Sandro Rocha Rancy, nesta semana eles tiveram uma reunião com a empresa para planejar a execução e ficou definido que pelo menos a pavimentação do trecho será finalizada, já que nessa época de festas vai aumentar ainda mais o movimento na região por causa do shopping e com a obra parcialmente pronta, melhora a trafegabilidade dos veículos na região. “A Jacarezinho é uma obra importante que estamos acompanhando diariamente o seu andamento”, disse ele.

Conforme Rancy, a obra atrasou devido a uma série de questões além do clima e movimentação, já que a região tem uma grande circulação de veículos devido ao colégio que tem ao lado, zoológico e ainda do próprio shopping, já que pegou a fase final de instalação e fluxo intenso de veículos para conseguir fazer as entregas no megaempreendimento. “Fizemos o alargamento desse espaço, a etapa inicial da pavimentação do primeiro trecho, estamos concluindo a drenagem lá perto do lago, melhorando a drenagem urbana, e, na sequência, estaremos executando o asfalto”, descreveu.

Prazos

O primeiro fechamento ocorreu entre a Avenida Brasil e a Rua Fortunato Bebber, que iniciou com serviços de drenagem e escavação do pavimento e, por isso, o trecho teve que ser fechado. A obra como um todo será do trecho entre a Avenida Brasil e a Rua José do Patrocínio com prazo 180 dias para a execução que fará a troca e o reforço de todo o trecho de pavimentação, alargamento da via e a troca das calçadas. A empresa Executar Comercial e Serviços Ltda, da cidade de Santana da Parnaíba (SP) é que fará a obra que tem o valor total de R$ 1,9 milhão.